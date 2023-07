Wenn aus einer Burg ein Kulturzentrum wird, heißt es in Ulm wieder "Stürmt die Burg". Dieses Jahr gibt es sogar sechs Künstler, die für kurze Zeit in die Wilhelmsburg einziehen.

Die Wilhelmsburg verwandelt sich bis zum 18. August in eine Kulturlandschaft - unter dem Titel: "Stürmt die Burg". Von Bands über Ausstellungen bis hin zu Theateraufführungen bietet der Kultursommer auf der Burg über Ulm einen bunten Mix aus kulturellen Angeboten.

Selbst kurz vor dem Start wirkte die Wilhelmsburg von innen noch mehr wie eine Baustelle - und weniger wie eine Ausstellung. Überall lagen Werkzeuge, Löcher wurden gebuddelt. Sechs Künstler aus dem Umfeld der Kunsthochschule Braunschweig verwirklichen hier ihre Ideen. Direkt in der Burg. Die Ausstellung hat den etwas sperrigen Titel "Mäandertal und Wellenberg - Topografie eines offenen Spatzenwestflügelbruchs" und eröffnet am 4. August.

"Es ist nicht viel anders als zu Hause. Nur halt auf einer großen Burg und ohne Handyempfang."

Clara Brinkmann hatte sich auf das Projekt beworben. "Geil!", war ihr erster Eindruck von der Burg, gefolgt vom zweiten Eindruck: "Das wird vielleicht doch schwierig." 20 riesige Räume ("unausgebaute Burg-Hinterlassenschaft") haben die Künstler zur Verfügung und gestalten vor Ort die Räume mit ihren Ideen aus. Die reichen von Virtual Reality über 3D-Druck bis hin zum Fermentieren von Lebensmitteln.

Sechs Künstler wohnen in der Burg und gestalten die Räume mit ihren Ideen aus. Noch ähnelt das aber einer Baustelle. SWR

Künstlerkollektiv wohnt für vier Wochen auf der Burg

Die sechs Künstler leben und arbeiten dafür rund einen Monat auf der Burg. Geschlafen wird in einer Art Matratzenlager. Dafür haben sie einen der Räume in der Burg in Beschlag genommen. Der durfte aber nicht im Keller sein, "weil der Keller ist sehr gruselig", so Brinkmann. Ein weiterer, vermutlich gewichtigerer Grund: "Dort leben Fledermäuse."

Bereits zur Eröffnung gibt es die Ausstellung: "under pressure: Zeitgenössische Druckgrafik aus Mexiko". Im Flankenturm der Burg werden rund 100 Druckgrafiken von mexikanischen Künstlern ausgestellt. Insgesamt treten in den drei Wochen 45 lokale, überregionale und internationale Acts bis 18. August auf.

Insgesamt treten 45 lokale, überregionale und internationale Acts bis 18. August auf. Stadtarchiv Ulm

Familiensonntage mit Kinderprogramm

Am 30. Juli und am 6. August bietet "Stürmt die Burg" ein besonders familienfreundliches Programm mit vielen Mitmachangeboten. Mit dabei sind unter anderem das Theater Mücke, das Heyoka-Theater und der DramaLamaDingDong e.V.

Dass die Spielzeit diesmal deutlich kürzer ausfällt als im letzten Jahr sei laut Sebastian Huber von der Stadt Ulm dem Budget geschuldet: "Jeder Programmtag kostet natürlich".