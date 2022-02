Bahnstrecke Ulm-Günzburg: Sturm bremst Brückenarbeiten aus

Der Abbau der B16-Brücke über die Bahngleise in Günzburg hat sich aufgrund der Stürme verzögert. Ob die Arbeiten wie geplant bis Freitag abgeschlossen werden können, ist noch unklar. Dies hat möglicherweise auch Auswirkungen auf den Fernverkehr München-Ulm-Stuttgart. Bislang war von einer Streckensperrung bis Freitag ausgegangen worden, solange fahren die Fernzüge auf Umleitungsstrecken, im Regionalverkehr werden zwischen Ulm und Burgau Busse eingesetzt. Wegen der Sturmböen hätten bislang erst drei der insgesamt zwölf Brückenträger abgebaut werden können, so Bauleiter Thomas Weigele vom Staatlichen Bauamt in Krumbach. Der Windmesser am Autokran schlage immer wieder Alarm. Alle Arbeitskräfte vor Ort würden nun auf ein windstilles Zeitfenster warten, um ihre Arbeit fortzusetzen. Die betroffene Bahnbrücke soll im Zuge des Ausbaus der B16 durch einen Neubau ersetzt werden.