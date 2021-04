Wie stark ist die Stressbelastung bei der Polizei in Corona-Zeiten - das will die Uniklinik Ulm herausfinden. Dafür werden 120 Polizistinnen und Polizisten befragt und untersucht.

Polizeibeamtinnen und -beamte sind in Corona-Zeiten besonders gefordert: Sie sollen die Einhaltung der Maskenpflicht kontrollieren, Demos absichern oder auflösen und werden nicht selten offen angefeindet. Wie stark stehen Polizistinnen und Polizisten dabei unter Stress? Die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Traumastiftung und dem Polizeipräsidium Ulm angelegte Studie des Universitätsklinikums Ulm will Antworten liefern. Dafür werden Polizistinnen und Polizisten aus dem Streifendienst, dem Kriminaldauerdienst und dem Verkehrsunfallaufnahmedienst ausführlich befragt - zum Beispiel zum gefühlten Stresslevel bei Demo-Einsätzen.

Der Ulmer Polizeioberkommissar Thomas Prottengeier ist einer von 120 Freiwilligen, die sich in der Klinik für Psychosomatik an der Universität Ulm untersuchen lassen - auf Gemüt, und auf Herz und Nieren. Dazu gehören Blutdruckmessung, Blutabnahme, Spucktest zur Erfassung des Stresshormons Cortisol und ein Brustgurt, der 24 Stunden lang Pulsfrequenz und Herztätigkeit misst. Alles nur um herauszufinden: Wie viel Stress hat der Beamte in seinem Alltag?

Ulmer Polizeipräsident Weber: Stress nicht nur Theorie

Der Stress ist nicht nur Theorie - Ermittlungen zu Kinderpornographie, Tötungsdelikte, schwere Unfälle hinterlassen Spuren, auch wenn die nicht sichtbar sind, weiß der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber. Oftmals seien die Betroffenen dann noch nicht bereit, sich zu outen und zu sagen, dass sie Probleme haben.

"Da hoffen wir durch diese gemeinsame Studie, dass sie hier Parameter erarbeiten können, die vorhersagen, wenn eine entsprechende Belastungssituation eintritt.“ Bernhard Weber, Polizeipräsident Ulm

Auf Streife, mit Schlagstock, Handschellen und Dienstpistole, dazu die Uniform: Da geht man anders durch die Ulmer Fußgängerzone als rein privat, erzählt Polizeioberkommissar Prottengeier.

"Dienstlich geht die Pumpe schon immer etwas anders. Weil du natürlich immer bereit bist - man läuft gemütlich noch die Fußgängerzone runter und eine Minute später geht einer auf einen los." Thomas Prottengeier, Polizeioberkommissar Ulm

Belastende Stress-Erlebnisse werden oft nicht "abgebaut"

Das Problem dabei ist, dass sich belastende Erlebnisse wie in einem Container ansammeln können, ohne dass ein Abbau möglich ist. Die Studie will genau dieser Frage nachgehen, erklärt Professor Harald Gündel, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Uniklinik Ulm. Polizeibeamtinnen und -beamte, so sein Eindruck, erlebten sich selbst als stark und würden auch von außen so gesehen.

"Ich denke, es ist schwieriger als in anderen Berufsgruppen von Anfang an zu denken, auch Polizeibeamtinnen und -beamte sind Menschen und reagieren auch menschlich auf wiederkehrende Belastungen." Professor Harald Gündel, Klinik für Psychosomatik an der Uniklinik Ulm

Ziel: Stressbelastungen im Polizeiberuf frühzeitig erkennen

Die Beamtinnen und Beamten werden später in Einzelgesprächen ihr persönliches Stresslevel kennenlernen, um ihre Belastungssituationen besser erkennen und die für sie wirksamen taktischen Gegenmaßnahmen anwenden zu können. Aber nicht nur der Ulmer Streifenpolizist Thomas Prottengeier soll etwas von diesen Erkenntnissen haben, sondern die Ergebnisse könnten laut Professor Gündel auch auf andere Polizeidienststellen übertragen werden. Ziel des gemeinsamen Studienprojektes ist es demnach, die Entstehung von stressbedingten Belastungen durch den Polizeiberuf frühzeitig zu erkennen und Betroffenen zu helfen, traumatische Erlebnisse gesund zu verarbeiten.