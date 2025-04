per Mail teilen

In einer Studie sind mehr als 3.000 Menschen nach Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen im Internet gefragt worden. Das Fazit: Je jünger, desto häufiger hatten die Befragten Übergriffe erlebt.

Jeder dritte junge Mensch in Deutschland hat in der Kindheit oder Jugend sexualisierte Übergriffe im Internet erlebt. Das ist das Ergebnis einer Studie der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm. Die Teilnehmer der Studie wurden nach Online-Erlebnissen im Kindes- und Jugendalter gefragt.

Missbrauch und Grenzverletzungen

Das Ergebnis fassen die Forschenden so zusammenfassen: Je jünger die Befragten, desto häufiger berichteten sie von Erfahrungen mit "onlinebasiertem sexuellem Kindesmissbrauch und Grenzverletzungen". Aus der Gruppe der 18 bis 29 Jahre alten Teilnehmer und Teilnehmerinnen gab ein Drittel an, solche Erfahrungen gemacht zu haben. Bei allen Altersgruppen zusammen waren es 10 Prozent.

In den meisten Fällen ging es darum, dass den Befragten im Kindes- und Jugendalter ungewollt pornografisches oder sexualisiertes Material zugesandt wurde. Zu den geschilderten Übergriffen und Grenzverletzungen zählten ungewollte sexualisierte Gespräche, aber auch das Erstellen und Weiterleiten von sexualisiertem Material von den Kindern und Jugendlichen selbst.

Übergriffe im Internet: Ein rasch wachsendes Problem

Die Studie zeige, dass sexualisierter Kindesmissbrauch und Grenzverletzungen im Internet ein rasch wachsendes Problem seien, hieß es in der Mitteilung der Uniklinik Ulm. Die Forschenden waren überrascht, wie viele junge Erwachsene diese Form des Missbrauchs erlebt haben.

Im digitalen Raum berichten fast ebenso viele Männer wie Frauen von Übergriffen. Das sei offline anders, so der ärztliche Direktor Jörg Fegert, hier seien viel häufiger Mädchen betroffen. Es sei immer wichtiger, gezielte Vorbeugung zu betreiben, um gerade Kinder und Jugendliche vor Online-Risiken zu schützen.