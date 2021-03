per Mail teilen

Eine Breitensportstudie unter Federführung der Uniklinik Ulm soll bei der Aufarbeitung von Belästigung und Gewalt im Sport helfen. Das Universitätsklinikum hat die Online-Befragung nach eigenen Angaben jetzt gestartet. Die Studie soll unter anderem Risiken, Abhängigkeiten und Machtstrukturen beleuchten, die es im Breitensport gibt. Dazu sollen auch Daten gesammelt werden, wie häufig und welcher Art sexualisierte Grenzverletzungen sind. Teilnehmen können alle Mitglieder in Sportvereinen ab einem Alter von 16 Jahren. Zudem sollen Funktionäre im Vereinssport befragt werden sowie Ansprechpartner im Kinderschutz in diesem Bereich. Insgesamt zehn Landessportbünde unterstützen die nach Angaben der Uni Ulm größte deutsche Breitensport-Studie. Bislang sei nicht klar, wie häufig es im Vereinssport zu Belästigung und Gewalt komme oder wie die Tatumstände seien, heißt es in der Mitteilung.