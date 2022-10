Stromausfall rund um Ehingen

per Mail teilen

Im Raum Ehingen ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Nach Angaben des örtlichen Stromanbieters waren sechs Gemeinden betroffen. Dort war teilweise viel Geduld gefragt.

Im Raum Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstagabend in sechs Gemeinden der Strom ausgefallen. Um kurz nach 18 Uhr war unter anderem in Altheim, Schwörzkirch und Berkach der Strom weg.

Stromkabel bei Bauarbeiten beschädigt

Grund waren nach Angaben eines Sprechers des Stromanbieters Ehinger Energie Tiefbauarbeiten einer Fremdfirma, bei denen ein Kabel beschädigt worden war. Fünf der sechs Gebiete hatten bereits nach rund 50 Minuten wieder Strom, nur in Altheim dauerte der Stromausfall anderthalb Stunden.