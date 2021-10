Ursache für Stromausfall in Ulm gefunden

per Mail teilen

Wegen eines Stromausfalls lagen am Donnerstagabend Teile der Ulmer Innenstadt rund eine Stunde lang im Dunkeln. Dabei wurde das Notrufsystem der Polizei beschädigt.

Fünf Stunden lang - bis 23 Uhr - mussten wegen des Stromausfalls andere Polizeidienststellen die Notrufe auf der 110 übernehmen, so ein Polizeisprecher.

Die SWU hatte am Freitagmorgen die Ursache des Stromausfalls gefunden. SWU Pressestelle

Technikerinnen und Techniker der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) haben am Freitagmorgen die Ursache des Stromausfalls gefunden. Nach Angaben eines Sprechers wurde eine defekte Stelle an der 800 Meter langen Stromleitung ausfindig gemacht. Diese befinde sich in der Ulmer Fußgängerzone. Die Stelle muss nun aufgebaggert werden, um den Schaden zu beheben.

600 Haushalte und Geschäfte ohne Strom

Rund 600 Haushalte und Geschäfte der Innenstadt, von den Sedelhöfen, über die Fußgängerzone bis zur Neuen Straße saßen wegen des Stromausfalls am Donnerstagabend im Dunkeln, bis der Bereich über andere Leitungen mit Strom versorgt werden konnte. Besonders betroffen war das Ulmer Polizeipräsidium. In Neu-Ulm hatte am Donnerstagmittag bereits ein Kabelschaden für einen Stromausfall gesorgt.