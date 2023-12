Zweistündiger Stromausfall in der Weststadt

In der Heidenheimer Weststadt ist am Mittwochabend der Strom ausgefallen. Wie eine Sprecherin der Stadtwerke Heidenheim dem SWR mitteilte, war ein technisches Problem im Schalthaus Hochberg die Ursache. Die Folgen waren teils dramatisch: Nach Angaben der "Heidenheimer Zeitung" blieb ein Mann in einem Aufzug stecken und wurde von der Feuerwehr befreit. Eine Patientin an einer Beatmungsmaschine musste vom Technischen Hilfswerk (THW) versorgt werden. Durch diesen glücklichen Zufall sei man innerhalb weniger Minuten bei der Patientin gewesen. Der Akku des Beatmungsgerätes habe bis dahin ausgereicht, so der Zugführer. Die Störung war um 19:50 Uhr, nach knapp zweieinhalb Stunden, wieder behoben. Was das technische Problem ausgelöst hat, wollen die Stadtwerke noch untersuchen.