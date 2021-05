Ursache für Stromausfall in Ulm steht fest

In Ulm waren am Mittwochabend rund 750 Haushalte von einem Stromausfall betroffen. Inzwischen haben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) auch herausgefunden, was die Ursache dafür war.