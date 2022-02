Streitschlichter geschlagen und schwer verletzt

per Mail teilen

Bei einer Schlägerei am Aalener Busbahnhof ist am Mittwochabend ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte die Schlägerei nach Mitteilung der Polizei beobachtet, ging auf die Gruppe zu und wollte den Streit schlichten. Sofort schlug ihm einer der Männer mit der Faust derart ins Gesicht, dass der 20-Jährige bewusstlos zu Boden ging. Zeugenaussagen zufolge traten die Unbekannten allesamt auf ihn ein. Beim Eintreffen der Polizei war der junge Mann noch immer ohne Bewusstsein. Auch eine 34-jährige Frau, die helfen wollte, wurde durch Schläge am Bein und im Gesicht verletzt. Einer der mutmaßlichen Täter wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Das Polizeirevier Aalen hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.