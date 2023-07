Schlägerei zwischen Musikern und Gästen in Altenstadt

In Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) haben sich am frühen Sonntagmorgen in einem Lokal Musiker einer Band und Gäste geprügelt. Die Musiker hatten sich geweigert, gewünschte Lieder zu spielen.

Blutiges Ende eines feucht-fröhlichen Abends: In Altenstadt im Kreis Neu-Ulm sind in der Nacht zum Sonntag in einem Steakhouse Musiker einer Band und Gäste des Lokals aneinander geraten. Die Polizei musste mit mehreren Streifen anrücken. Band weigerte sich, Musikwünsche zu erfüllen Die Stimmung in dem Steakhouse in Altenstadt kippte, als sich die Musiker weigerten, Liedwünsche der Besucher zu spielen. Aus dem zunächst verbalen Streit wurden Schubsereien und schließlich eine handfeste Prügelei, an der neun Personen beteiligt waren. Mehrere Notrufe bei der Polizei wegen des Musikstreits Bei der Polizei gingen etliche Notrufe ein. Streifen von mehreren Dienststellen rückten an, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Illertissen dem SWR. Den Beamten gelang es, die Situation zu beruhigen und die Prügelnden zu trennen. Einige von ihnen waren betrunken. Festnahmen gab es laut des Polizeisprechers nicht. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung Die Bilanz des Musik-Streits von Altenstadt: Sechs Verletzte; drei kamen ins Krankenhaus. Gegen die Beteiligten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht für die Ermittlungen nun weitere Zeugen des Streits.