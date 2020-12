Ein 57-jähriger Mann hat am Wochenende in der Ulmer Bahnhofshalle mit einem Sicherheitsmitarbeiter gestritten, nachdem dieser in aufgefordert hatte, seinen Mund-Nasen-Schutz richtig aufzusetzen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann dabei so aggressiv, dass er unter der Androhung von Pfefferspray zurückgedrängt werden musste. Der 57-jährige holte einen Elektroschocker aus der Tasche und drohte dem Bahnmitarbeiter mit erhobenen Fäusten. Er wurde kurzzeitig aufs Polizeirevier gebracht. Verletzt wurde niemand.