Streit um Gerd-Müller-Denkmal in Nördlingen geht weiter

Der Streit um das Denkmal für die verstorbene Fußball-Legende Gerd Müller in dessen Geburtsstadt Nördlingen geht in die nächste Runde: Kritiker des geplanten Standorts haben Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt.

Die Initiatoren des Bürgerbegehren haben 2.300 Unterschriften von Wahlberechtigten zusammenbekommen. Das würde für einen Bürgerentscheid in Nördlingen reichen – nötig sind 1.400. Am Freitagvormittag (17.6.) wollen die Initiatoren die Unterschriften an Oberbürgermeister David Wittner (PWG) übergeben.

Gerd Müller jubelt am 07.07.1974 über den Sieg im WM-Finale Deutschland gegen Niederlande bei der Fußball-WM in München. dpa Bildfunk Karl Schnörrer

Initiative fordert anderen Standort für Gerd-Müller-Denkmal

Die Forderung der Bürgerinitiative: Die geplante, lebensgroße Bronze-Statue des Fußballweltmeisters soll auf einem kleinen Platz vor der Stadtbibliothek stehen und damit mitten in der historischen Altstadt. Der vom Stadtrat beschlossene Standort am Berger Tor sei "grottenschlecht" , nämlich nicht zentral genug und es herrsche dort zu viel Verkehr. Außerdem biete der Standort "kein wirklich ansprechendes Ambiente", wie es in Mitteilungen der Gruppe heißt. Gerd Müller gehöre in die Altstadt, wird in dem Bürgerbegehren angemahnt.

Der Bildhauer Herbert Deiss arbeitet in seinem Atelier am lebensgroßen Denkmal des Fußballers Gerd Müller. dpa Bildfunk Karl-Josef Hildenbrand

Stadt favorisiert ehemalige Fußball-Spielwiese von Gerd Müller

Das Argument der Stadt für das Berger Tor: Der Platz sei früher eine Wiese gewesen, auf der Gerd Müller als kleiner Bub oft Fußball gespielt habe. Der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrats hatte im Januar über den Standort abgestimmt: Mit 9:7 Stimmen erhielt der Platz am Berger Tor gegenüber einem anderen Standort (nicht die Stadtbibliothek) die Mehrheit. Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner (PWG) sagte damals, dass die Idee für den Standort auf einen Jugendfreund Gerd Müllers zurückgehe. Denn der Platz vor dem Berger Tor sei früher eine Wiese und ein Treffpunkt gewesen, um nachmittags Fußball zu spielen. Er liegt rund 100 Meter von dem Haus entfernt, in dem Gerd Müller aufwuchs.

Der deutsche Stürmer Gerd Müller (l) schießt aus der Drehung am niederländischen Abwehrspieler Ruud Krol vorbei und erzielt so den 2:1-Siegtreffer im WM-Finale 1974 in München. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Werner Baum

Bürgerinitiative: Standort in der Stadt nahe von Müllers Schule

Die Bürgerinitiative hält dagegen, dass der Standort mitten in der Altstadt an der Stadtbibliothek besser sei. Das Gebäude war früher die Volkshochschule, die auch Gerd Müller als Bub besucht hat. Der Hintergrund des Denkmal-Streits: Die Stadt Nördlingen lässt gerade eine lebensgroße Bronzestatue des Ausnahmefußballers fertigen. Gerd Müller ist in Nördlingen geboren und aufgewachsen, bevor er zum FC Bayern ging und unter anderem 1974 Fußballweltmeister wurde. Sollten die Unterschriften des Bürgerbegehrens gültig sein, kommt es zum Bürgerentscheid. Bisher plant die Stadt Nördlingen das Gerd-Müller-Denkmal am 15. August – Müllers erstem Todestag – einzuweihen.