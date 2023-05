Streit um Sicherheitskonzept für den Schwörmontag

In Ulm gibt es wegen eines neuen Sicherheitskonzeptes der Stadt Unruhe unter Gastronomen. Die Stadt will Zugangskontrollen zum Fischerviertel. Ein Gastronom steigt nun aus.

Die Stadt Ulm will für das Fischerviertel als einen der zentralen Feierorte am Schwörmontag offenbar das Sicherheitskonzept verbessern. Laut dem Gastronom Daniel Zauner soll das Viertel abgesperrt und nur durch sieben kontrollierte Zugänge erreichbar sein. Die Gastwirte im Fischerviertel hätten an dem Konzept mitgearbeitet.

Manche Gastronome fürchten um Umsätze an Schwörmontag

Kurz vor einer Einigung hätten einige der Betroffenen gegenüber der Stadt die Sorge geäußert, dass sie wegen der Zugangskontrollen zum Fischerviertel um ihre Umsätze fürchteten. Andere waren mit ihrer vorgesehenen Beteiligung an den Unkosten nicht einverstanden. Die Stadt habe dann einen runden Tisch zu dem Thema geplant.

Nach monatelangen Vorbereitungen und Gesprächen habe er genug gehabt und entschieden, an Schwörmontag an seiner Gaststätte "Zur Zill" keine Party zu veranstalten, so Zauner. In der vergangenen 14 Jahren hatte er stets eine große Bühne aufgebaut und DJs engagiert. Die Ecke wurde zu einem beliebten Treffpunkt tausender junger Menschen.

In den letzten 14 Jahren hat die Gaststätte "Zur Zill" an Schwörmontag immer eine große Party mit Bühne und DJ im Ulmer Fischerviertel organisiert. Jetzt hat der Gastronom genug von der Diskussion um ein Sicherheitskonzept und steigt aus. Ulmer Pressedienst

Am Montagabend äußerte sich der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch gegenüber dem SWR zu dem Thema. "Wir haben im Fischerviertel eine beschwerte Lage." Deshalb müssten die Sicherheitsvorkehrungen Ernst genommen werden. Es gehe um die Begrenzung von Menschenansammlungen und um Fluchtwege. "Ich bedaure sehr", fügte der OB hinzu, "wenn der ein oder andere sagt 'Das will ich nicht leisten', aber Sicherheit hat oberste Priorität."