In einer Neu-Ulmer Bäckerei ist der Streit um einen Mund-Nasen-Schutz am Donnerstag eskaliert. Laut Polizei war ein 64-jähriger Kunde zum wiederholten Mal ohne entsprechenden Schutz in den Laden gekommen. Er wurde aufgefordert, die Bäckerei zu verlassen. Es kam zum Streit, in dessen Folge der Kunde mit seinem Handy Videoaufnahmen machte. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann aggressiv, eine Beamtin wurde verletzt. Der 64-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Er muss sich nun unter anderen wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung verantworten.