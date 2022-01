Mann hetzt Hund auf Kontrahenten

Ein 36-jähriger Mann hat am Montagabend in Heubach im Ostalbkreis im Verlauf eines Streits seinen Hund auf seinen Kontrahenten gehetzt. Der 61-Jährige wurde durch die Bisse der englischen Bulldogge schwer verletzt. Es war ein Nachbarschaftsstreit, der eskalierte: Laut Polizei hatte der 61-Jährige seinen Nachbarn angesprochen, weil der sehr laut Musik hörte. Es kam zunächst zu einem Streit, der schnell in einer Schlägerei mündete. Laut Zeugenaussagen ging dabei der 61-jährige Mann zu Boden. Darauf soll der betrunkene 36-jährige Nachbar seinen Hund auf ihn gehetzt haben, und der biss zu. Beim Eintreffen der Polizei sei der Hundehalter dann zunehmend aggressiv geworden. Er wurde daher bis heute Morgen in Gewahrsam genommen. Der Hund ist laut Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und einem Tierheim übergeben worden.