Der Streit zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer endete am Gründonnerstag in Gschwend im Ostalbkreis mit einem Unfall, einem Schaden von 6.000 Euro und Beleidigungsanzeigen. Nach Polizeiangaben war der Autofahrer verärgert, dass der 22-jährige Radler auf der Straße und nicht auf dem Radweg daneben fuhr. Nach einem Wortgefecht versuchte der 31-jährige Autofahrer den Radler durch starkes Abbremsen am Weiterfahren zu hindern. Der Radfahrer fuhr dadurch auf das Auto auf. Beim Sturz wurde er leicht verletzt.