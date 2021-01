In Burgau im Kreis Günzburg hat die Polizei am Wochenende einen 25-jährigen Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft festgenommen. Er hatte einen Mitbewohner im Streit gewürgt und anschließend randaliert. Zwei Mal musste die Polizei anrücken. Auch in Dillingen mussten die Beamten einen 41-Jährigen in Arrest nehmen. Der Betrunkene hatte einen Kontrahenten mit dem Tod bedroht.