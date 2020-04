In Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) ist am Sonntag ein Familienstreit aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei wollte ein 20-Jähriger trotz der Ausgangsbeschränkungen in Bayern einen Freund besuchen. Als ihm die Mutter das verboten hatte, geriet der Sohn derart in Rage, dass er zwei Autos der Familie demolierte.