Ein 27-Jähriger hat am Dienstag einen Polizeieinsatz an der Stiftungsklinik in Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, reagierte der Mann aggressiv, als das Personal einen 3G-Nachweis forderte. Daraufhin bedrohte und beleidigte er das Personal. Eine Streife wurde zur Hilfe gerufen. Ermittlungen sollen jetzt den Ablauf des Streits klären.