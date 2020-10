In der Ulmer Stadtverwaltung sind am Montag die Mitarbeiter der Bürgerdienste zu einem Warnstreik aufgerufen. Das kündigt die Gewerkschaft Verdi an.

Nach Angaben von Verdi muss damit gerechnet werden, dass die Bürgerdienste schwer erreichbar sind. Die Öffentliche Verwaltung sei durch den Warnstreik erheblich eingeschränkt. Wenige Beamte würden nur das Nötigste erledigen. Gute Nachricht für Autofahrer: Auch die Verkehrsüberwachung ruht. So gibt es nach Verdi-Angaben keine Knöllchen im Stadtgebiet.

Am Freitag legten Sparkassenmitarbeiter die Arbeit nieder

Rund 180 Sparkassenmitarbeiter hatten sich am Freitag in Ulm an einem Warnstreik beteiligt. Nach Mitteilung der Gewerkschaft Verdi blieben die Zentrale und zwei Zweigstellen geschlossen. Nach Auskunft von Verdi fand um 8:45 Uhr auf dem Ulmer Weinhof eine Streikversammlung statt. Danach bildeten die Anwesenden im Kampf um eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent eine Menschenkette um das Sparkassengebäude.

Streikende legten am Donnerstag öffentlichen Nahverkehr lahm

Der vorläufige Höhepunkt der Warnstreiks fand jedoch bereits am Donnerstag statt, als die Streikenden den öffentlichen Nahverkehr in Ulm nahezu lahm legten. Etwa 250 Bus- und Straßenbahnfahrer sowie Mitarbeiter der Werkstatt, in der die Verkehrsmittel der Stadtwerke repariert werden, nahmen laut Verdi an dem Warnstreik teil. Die Linien, die noch fuhren, wurden von Subunternehmen bedient. Etwa 60 Streikende versammelten sich mit Transparenten zur Verdi-Kundgebung auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke.

Streikende statt Straßenbahnen: Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter vor dem Straßenbahndepot der SWU SWR Isabella Hafner

Ab 13 Uhr lief dann alles wieder normal. Bis dahin galt: gähnende Leere auf den Gleisen und Busspuren.

Leere Gleise vor dem Ulmer Hauptbahnhof SWR Isabella Hafner

Manche Fahrgäste wussten von dem Streik, andere aber standen verdutzt an der Haltestelle, zum Beispiel am Hauptbahnhof und am Ehinger Tor, wo ja sonst im Minutentakt Busse und Bahnen halten.

Das lange Warten am Ehinger Tor SWR Isabella Hafner

Für den kommenden Montag, 5. Oktober, hat die Gewerkschaft Verdi die Angestellten der Ulmer Bürgerdienste zum Warnstreik aufgerufen. Dadurch kann es nach Mitteilung der Stadt Ulm bei den Bürgerdiensten, bei den Dienstleistungszentren in den Stadtteilen sowie beim Standesamt, der KfZ-Zulassungsstelle im Landratsamt und dem Veterinäramt zu Arbeitsniederlegungen kommen. Einschränkungen des Dienstbetriebs seien möglich, einzelne Abteilungen könnten auch komplett geschlossen sein.

Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 150 Euro mehr im Monat. In der zweiten Verhandlungsrunde hätten die Arbeitgeber kein Angebot gemacht. Stattdessen würden sie die Leistungsprämie streichen und die Lohn-Eingruppierung verschlechtern wollen, so die Chefin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben, Maria Winkler. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 22. Oktober statt.