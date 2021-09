per Mail teilen

Wegen des Tarifkonflikts im privaten Omnibusgewerbe fahren in Heidenheim von Montag an drei Tage lang fast keine Stadtbusse. Viele Busfahrerinnen und Busfahrer der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG) streiken. Die betroffenen Linien sind auf der Homepage der HVG aufgeführt. Auch in Ellwangen wird das private Friedrich-Müller-Omnibusunternehmen bestreikt.