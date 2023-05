Wer in Heidenheim mit dem Bus fährt, muss sich am Donnerstag und Freitag nach Alternativen umschauen. Die Gewerkschaft hat die Fahrerinnen und Fahrer zum Warnstreik aufgerufen.

Die Stadtbusse in Heidenheim bleiben kurz vor Pfingsten für 48 Stunden in den Depots. Am Donnerstag und Freitag müssen Passagiere mit deutlichen Einschränkungen rechnen, kündigte die Gewerkschaft ver.di an.

Warnstreik im gesamten Stadtverkehr in Heidenheim

Der Warnstreik wirke sich auf den gesamten Stadtverkehr in Heidenheim aus. Das Fahrpersonal werde mit Beginn der Frühschicht am Donnerstag in den Ausstand treten. Erst am Pfingstsamstag sollen die Busse wieder nach Plan fahren. Grund für den Warnstreik ist der Tarifstreit im privaten Omnibusgewerbe.

Die Arbeitgeber hatten in der dritten Verhandlungsrunde kein neues Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Erhöhung der monatlichen Entgelte um mindestens 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Insgesamt wird für rund 9.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg, meist Busfahrerinnen und Busfahrer, verhandelt.