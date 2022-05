Warnstreiks bei Telekom und Behindertenhilfe

Ver.di ruft am Donnerstag in Ulm Beschäftigte der Deutschen Telekom und der Behindertenhilfe zum Warnstreik auf. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Branchen. Die Telekom-Beschäftigten in Ulm sind zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Kundinnen und Kunden müssen deshalb laut ver.di mit Einschränkungen wie Terminausfällen beim Service und langen Wartezeiten in der Hotline rechnen. Auch Beschäftigte der Behindertenhilfe gehen am Donnerstag in Ulm auf die Straße. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe Donau-Iller demonstrieren um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Anlass des Streiks der Behindertenhilfe ist neben der laufenden Tarifrunde für kommunale Sozial- und Erziehungsdienste auch der europäische Protesttag für Gleichstellung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.