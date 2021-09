Bundestagswahl: So läuft der Straßenwahlkampf in Ulm

Wer sich in Ulm zur Bundestagswahl informieren will, der muss nicht lange suchen. In der Fußgängerzone warten samstags alle großen Parteien. Aber welche Erfahrungen machen die Wahlkämpfer?

Peter Schneider muss kurz nachdenken. Wie es denn nach sechs Wochen Straßenwahlkampf so laufe, will der Reporter wissen. "Durchwachsen", antwortet er. Schneider ist selbstständiger Holzbaukonstrukteur, hat keine Funktion in der Partei, tingelt aber dennoch Woche für Woche durch Ulm und Umgebung, um für die Grünen zu werben. Die Grünen müssen sich im Wahlkampf in Ulm oft unschöne Dinge von Passanten anhören. SWR Volker Wüst Agressive Stimmung bei den Grünen Die letzten Wochen haben Spuren hinterlassen. Die Stimmung sei manchmal sehr aggressiv. "'Ökofaschisten, Verbotspartei' sind noch die harmloseren Sachen", die ihm und seinen Kolleginnen an den Kopf geworfen würden. "Die Menschen halten uns vor, was wir alles verbieten würden und die letzten Jahre falsch gemacht haben. Obwohl die letzten Jahre CDU und SPD regiert haben, aber das wird nicht wahrgenommen". "Annalena Baerbock war die hundertprozentig richtige Entscheidung" Warum die Grünen in Zeiten der Klimakrise ihre Chance offenbar nicht nutzen können? Schneider zuckt mit den Schultern: "Das kann ich mir nicht erklären". Dass Olaf Scholz plötzlich in der Wählergunst ganz oben steht, obwohl er "üble Sachen gemacht hat", das wollten die Leute nicht wissen. Bei der Ulmer CDU gibt es weiterhin Hoffnung auf einer Trendwende, auch wenn nicht alle mit Kanzlerkandidat Laschet einverstanden sind. SWR Volker Wüst Schwache Umfragewerte: Deswegen macht sich die CDU dennoch Hoffnung Gleich nebenan, unter den orangefarbenen Sonnenschirmen der CDU, stehen Philipp (27 Jahre), Felix (20) und Dennis (27). Sie wollen an diesem Tag die Wahlkampfstände abklappern und sich informieren. Wo sie ihr Kreuzchen machen? Das wissen sie noch nicht. Das gibt Johannes Preiß, Vorstandsmitglied der Ulmer CDU, vor dem Hintergrund schwacher Umfragewerte etwas Hoffnung. "Nicht jeder in der Partei ist mit Armin Laschet zufrieden." "Ganz viele sind noch unentschlossen", berichtet er nach zahllosen Hausbesuchen auf den Dörfern rund um Ulm. Ist er zufrieden mit Kanzlerkandidat Laschet? "Na gut", sagt er und atmet durch, "wir haben uns für ihn entschieden und jetzt machen wir mit ihm den Wahlkampf". Euphorie klingt anders. Mit Friedrich Merz, sagt Preiß, hätten wir es in der Region leichter gehabt. "Viele haben ein Problem mit dem Spitzenkandidaten", räumt er ein. Bundestagswahl 2021 in Baden-Württemberg Mit der CDU-Kandidatin aus dem Wahlkreis Ulm, Ronja Kemmer, kann er sich schon eher identifizieren. Deswegen mache der Wahlkampf auch Spaß - trotz mauer Umfragewerte und dem drohenden Machtverlust. Die SPD spürt auch in der Ulmer Fußgängerzone den plötzlichen Zuspruch. SWR Volker Wüst Einen Stand weiter wartet die Partei der Stunde. Einen rot-weißen Pavillion hat die SPD aufgebaut, es gibt Gummibärchen, Kugelschreiber und Flaschenöffner. Nicht nur, was Umfragen angeht, auch bei den kleinen Geschenken liegen die Sozialdemokraten vorne. Von einem Aufsteller mit signalrotem Hintergrund blickt Olaf Scholz mit aller Gelassenheit dieser Welt die Passanten an. Annegret Weit ist dagegen deutlich aufgeweckter. Ulmer SPD spürt gute Umfragewerte am Stand Die stellvertretende Vorsitzende der Ulmer Jusos beschreibt ihre Gefühlslage irgendwo zwischen "positiv überrascht" und "hoffentlich können wir den Vorsprung bis zum 26. September halten". Die guten Umfragewerte schwappen bis zum Stand in der Ulmer Fußgängerzone, erzählt Weit und berichtet von einer Dame, die ihr offenbart hat: "Wissen Sie, ich habe noch die die SPD gewählt, aber den 'Gartenzwerg' aus Nordrhein-Westfalen kann ich halt nicht wählen." "Das wäre schlicht gelogen, wenn man sagen würde, dass man nicht positiv überrascht wäre." Immerhin, Interesse und Neugierde in dieser Größenordnung habe sie in den vergangenen Jahren nie gespürt, sagt Weit. Sogar Wahlprogramme würden die Passanten mitnehmen. Liegt es daran, dass es die anderen beiden einfach versemmelt haben? Annegret Weit wägt ihre Worte jetzt ab: "Die Kandidatur von Laschet spielt SPD und Grünen schon in die Karten."