per Mail teilen

In Ulm-Söflingen sind am Mittwochvormittag ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Laut Polizei hatte eine 39-jährige Autofahrerin die Straßenbahn übersehen. Der Straßenbahnfahrer bremste demnach stark und klingelte, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 70.000 Euro.