Wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Gleisanlagen werden in den Sommerferien die Straßenbahnlinien 1 und 2 in Ulm mit Bussen befahren. Unter anderem werden die Haltestellen "Justizgebäude" und "Wohnpark Friedrichsau" erneuert. Am Hauptbahnhof wird außerdem das neue Ostgleis in Betrieb genommen. Der Schienenersatzverkehr beginnt am Freitag, 30. Juli, um 21 Uhr, und dauert bis einschließlich 12. September.