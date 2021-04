Mehrere Straßen im Ostalbkreis müssen nach Frostschäden repariert werden. Das geht aus einem Bericht an den Ausschuss für Umweltschutz und Kreisentwicklung hervor. An mehreren Kreisstraßen müssen Risse und weitere Schäden beseitigt werden, darunter Schlaglöcher und Risse an einer Straße zwischen Westhausen und Rainau-Dalkingen sowie bei Neresheim-Schweindorf. Auch an sechs weiteren Kreisstraßen müssen Schadstellen ausgefräst und der Belag erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 240.000 Euro. Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, wurde im Ostalbkreis in diesem Winter deutlich mehr Salz gestreut als im Schnitt in den vergangenen sieben Jahren. Insgesamt waren es mehr als 10.000 Tonnen.