Straße wegen einstigem Meteoriteneinschlag eingesackt

Im Nördlinger Ries ist eine Straße einige Zentimeter abgesackt und nun halbseitig für den Verkehr gesperrt. Die Ursache für das Absacken geht laut Experten des Geoparks Ries und des Tiefbauamtes auf den Meteoriteneinschlag im Ries vor rund 15 Millionen Jahren zurück. Der Einschlag hat den Untergrund geprägt. Es entstand vor Millionen Jahren zunächst ein See, dann bildete sich eine Tonschicht. Die reicht zum Teil bis zu mehrere hundert Meter tief in die Erde. Darüber verläuft heute die Straße zwischen dem Nördlinger Ortsteil Nähermemmingen und Utzmemmingen im Ostalbkreis. Das Problem: In den letzten, sehr trockenen Sommern ist der Ton stark ausgetrocknet und hat sich zusammengezogen - in der Folge riss der Asphalt auf. Die Straße soll nun mit einer speziellen Bohrpfahlwand gesichert werden, Kosten: rund 400.000 Euro. Schon vor rund 20 Jahren gab es ähnliche Probleme, als beim Bau der Nördlinger Ortsumfahrung die Straße absackte.