Strafverfahren gegen Fysam eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat gegen den Autozulieferer Fysam in Böhmenkirch und Steinheim am Albuch ein Strafverfahren wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit eingeleitet. Das Hauptzollamt Ulm hatte nach einer mehrwöchigen Prüfung belastbare Hinweise entdeckt. "Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitskraft", so lautet der Vorwurf gegen Fysam juristisch. Der zu einem chinesischen Konzern gehörende Hersteller von Auto-Zierleisten soll Mitarbeiter beschäftigt haben, ohne sie anzumelden. Wie viele, teilte das Hauptzollamt Ulm nicht mit. Anfang Oktober hatte es eine Kundgebung am Standort Steinheim gegeben, Teilnehmerinnen und Teilnehmer protestierten gegen die Beschäftigung von rund 100 Chinesen, die unter unklaren Bedingungen in der Produktion arbeiteten, nach Mitteilung der Geschäftsführung, um die Abläufe zu optimieren.