DEHOGA Alb-Donau: Stornowelle trifft Gastronomie

Die Gaststätten in der Region erleben eine Stornierungswelle. Weihnachtsfeiern und Jahrestagungen würden reihenweise abgesagt. Für die Unternehmen bedeuteten dies Umsatzeinbußen von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu 2019 (vor der Pandemie), so die Vorsitzende des Hotel und Gaststättenverbands (DEHOGA) Alb-Donau, Karin Krings: "Es ist natürlich für uns alle eine große Katastrophe. Die Weihnachtsfeiern werden komplett abgesagt im Moment. Es gibt Kollegen, die nur noch eine einzige Weihnachtsfeier in den Büchern stehen haben. Aber überall werden komplett die Reservierungen rausgenommen. Auch die Hotels haben Stornierungen, zum Beispiel die Jahresendtagungen werden abgesagt. Es ist eine Mischung aus Frust und Ärger, es muss jetzt eventuell wieder Kurzarbeit beantragt werden. Alles in allem hatten wir damit gerechnet, dass wir das jetzt eigentlich hinter uns haben."