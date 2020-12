Vor einem Kindergarten im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti hat ein Storch für Aufregung gesorgt. Laut Polizei trauten sich selbst Eltern nicht an dem Vogel vorbei, als sie ihre Kinder abholen wollten.

Ein Storch sorgte am Mittwoch vor einem Kindergarten in Neu-Ulm Reutti kurzzeitig für Aufregung (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance / Patrick Pleul / dpa

Der Storch habe den Kindergarten in Reutti sprichwörtlich "belagert", schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung am Freitag. Der Vogel hatte am Donnerstagmittag vor dem Eingang zur Kita Stellung bezogen.

Jagdpächter verständigt

Weil Eltern ihre Kinder aus der Einrichtung abholen wollten, sich aber nicht an dem Tier vorbei trauten, wurde der zuständige Jagdpächter verständigt. Der Fachmann nahm den Storch in seine Obhut und wilderte ihn in einem nahegelegenen Biotop wieder aus. Dabei sei der Jagdpächter tatkräftig von Passantinnen unterstützt worden, schreibt die Polizei weiter.

Der Storch wurde demnach bei seinem Ausflug vor den Kindergarten und der anschließenden Rückreise in die Natur nicht verletzt. Bei dem Tier handelte es sich um einen sogenannten Nestling von diesem Jahr. Er sei von Hand aufgezogen worden und deshalb zahm.