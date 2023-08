Zum Gedenken an Häftlinge einer KZ-Außenstelle in Aalen soll eine so genannte Stolperschwelle verlegt werden. Anders als Stolpersteine wird sie an eine Gruppe von Opfern erinnern.

Mehr als 400 Häftlinge waren von September 1944 bis Februar 1945 in der KZ-Außenstelle "Wiesendorf" in Aalen-Wasseralfingen inhaftiert. Neue Recherchen ergaben nach Mitteilung der Stadt Aalen, dass weniger als die Hälfte von ihnen den Krieg überlebten. Zum Gedenken an diese NS-Opfer soll erstmals auf Aalener Stadtgebiet eine Stolperschwelle verlegt werden. Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie Im September 1944 waren mehr als 400 polnische Häftlinge nach Wasseralfingen gebracht worden. Sie kamen aus Warschau über das KZ Dachau nach Aalen. Die Geschehnisse hat die Aalener Stolpersteininitiative erforscht. Die Inhaftierten mussten im Auftrag des NS-Wirtschaftsministeriums Zwangsarbeit verrichten und spezielle Stollen graben. Denn die Produktion von Alfing-Kurbelwellen sollte vor Luftangriffen geschützt und ein Teil der kriegswichtigen Produktion unter die Erde verlagert werden, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Die KZ-Häftlinge in Aalen Wasseralfingen mussten Produktionsstollen graben. Viele von ihnen kamen noch vor Kriegsende ums Leben. SWR Frank Polifke Stolperschwelle erinnert an Häftlinge im KZ-Lager Wiesendorf Die Häftlinge waren zwischen 15 und 59 Jahre alt. Mehr als 200 von ihnen starben an Hunger oder Krankheit. Die Stolperschwelle des Künstlers Gunter Demnig, der die bekannten Stolpersteine in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt, soll in Aalen-Wasseralfingen an diese Menschen erinnern. Die in Messing geschlagene Inschrift auf der Stolperschwelle verweist auf die mehr als 400 KZ-Häftlinge, die als Überlebende des Warschauer Aufstandes für die Rüstungsindustrie in Aalen-Wasseralfingen Zwangsarbeit verrichten mussten. In Aalen sind bereits zahlreiche Stolpersteine zum Gedenken an Bürgerinnen und Bürger der Stadt verlegt worden, die Opfer der NS-Diktatur waren.