Anlass und Hintergrund der Astrazeneca-Studie

Astrazeneca ist ein so genannter Vektorimpfstoff. Als Vektor dient ein für Menschen ungefährliches Adenovirus: Diese "Genfähre" schleust ein Oberflächeneiweiß des neuen Coronavirus in die körpereigenen Zellen. Bei der darauf folgenden Immunreaktion werden Antikörper gebildet, die Impflinge gegen COVID-19 schützen sollen. Kurze Zeit nach der Immunisierung treten bei Impflingen relativ häufig grippeähnliche Symptome als Impfreaktion auf. In sehr seltenen Fällen entwickelten vor allem jüngere Frauen bis zu 16 Tage nach der Impfung lebensbedrohliche Hirnvenenthrombosen.