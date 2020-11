per Mail teilen

Der Bahnverkehr zwischen Ulm und Kempten bleibt nach dem Unfall am Montag in Memmingen voraussichtlich bis Donnerstag gestört. Das hat ein Bahnsprecher dem SWR mitgeteilt. Reisende müssen vorerst zwischen Memmingen und Bad Grönenbach auf Busse umsteigen. Der Schienenersatzverkehr wurde bereits eingerichtet. Ein fast 100 Tonnen schwerer Tieflader hatte in Memmingen beim Überqueren der Bahngleise aufgesetzt, die Schienen verbogen und die Schrankenanlage beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 30.000 Euro. Züge aus Ulm fahren nur bis Memmingen; aus Richtung Kempten bis Bad Grönenbach. Reisende müssen auf der Strecke mit einer längeren Fahrzeit rechnen.