Seit Donnerstagmittag fahren wegen einer Störung kaum Züge zwischen Ulm und München. Der Grund ist ein Oberleitungsschaden. Laut Deutscher Bahn ist die Beeinträchtigung aber bald vorbei.

Der Zugverkehr zwischen Stuttgart und München ist laut Deutscher Bahn am Donnerstag wegen einer beschädigten Oberleitung am Bahnhof München-Laim gestört. Der Fernverkehr könne den Münchner Hauptbahnhof deswegen nur in wenigen Fällen anfahren. Es komme zu Verspätungen und Zugausfällen - und zwar noch bis Tagesende, so die Bahn am Abend.

ICE und ICs aus Richtung Stuttgart nach München endeten zunächst in Ulm. Am Donnerstagnachmittag teilte die Bahn mit, dass inzwischen zwei ICE alle zwei Stunden bis München fahren, darunter der Zug von Kiel über Stuttgart nach München.

Bahnreisende sollten sich über bahn.de, die DB Navigator-App oder die telefonische Reiseauskunft über Umleitungen und Zugausfälle informieren, so die Empfehlung.