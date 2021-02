Immer mehr Störche überwintern in Schwaben

Besuch in der Storchenhochburg Jettingen

Nicht mehr alle Störche treten im Winter die Reise in den Süden an. Einige Tiere überwintern - zum Beispiel in der schwäbischen Storchenhochburg Jettingen.