Der baden-württembergische SPD-Landeschef Andreas Stoch sieht seine Partei im Aufwind. Grund sind aktuelle Umfragewerte zu den Spitzenkandidaten vor der Bundestagswahl.

Im jüngsten ZDF-Politbarometer liegt der Spitzenkandidat der SPD, Olaf Scholz, ganz vorne in der Gunst der Wählerinnen und Wähler. SPD-Landeschef Andreas Stoch überrascht das nicht. Scholz habe als Vizekanzler und Finanzminister gezeigt, dass er ein Land führen könne, so Stoch. Es sei folgerichtig, dass Scholz deswegen in der Bewertung der Menschen vor Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Grüne) auf Platz eins liege.

Stoch: Scholz steht nicht auf dem Wahlzettel

Andreas Stoch weiß aber auch, dass Olaf Scholz nicht auf dem Wahlzettel steht. Für die Partei sei es deshalb wichtig, weiterhin Einheit zu demonstrieren. Olaf Scholz führe die Partei mit dem sicheren Ziel im Bundestagswahlkampf an, künftig die Bundesregierung anzuführen, so Andreas Stoch.

"Wer einen Kanzler Olaf Scholz will, der muss sein Kreuz bei der SPD machen."

Koalition ohne Union

Fest steht für Andreas Stoch, dass die Wahl noch nicht entschieden ist. Ziel der SPD sei es nach wie vor, eine Regierungskoalition ohne die Unionsparteien anzuführen. Ob in einer Ampelkoalition oder einer anderen Konstellation, sei offen, so Stoch.

Die Wahl ist bei vielen noch nicht im Bewusstsein

Die heiße Phase des Wahlkampfs beginnt für Andreas Stoch in drei bis vier Wochen. Dann rücke die Bundestagswahl mehr und mehr in das Bewusstsein der Menschen, so der SPD-Landeschef. Stoch will den Umfragen nicht zu viel Gewicht geben, aber er weiß, sollte Olaf Scholz auch noch im September auf dieser Welle der Sympathie schwimmen, könnte der nächste Bundeskanzler ein SPD-Politiker sein.