Die evangelische Kirchengemeinde Aalen-Wasseralfingen will mit einer "Stillen Auktion" das neue Gemeindezentrum mitfinanzieren. Dabei sind Kunstschnäppchen - etwa ein Chagall.

Noch liegen die meisterlichen Kunstwerke recht unspektakulär im Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen. Bald bekommen sie dank einer "Stillen Auktion" neue Eigentümer. Unter den Werken ist auch ein Werk von dem französischen Maler Marc Chagall. "Mère et enfant devant Notre-Dame" heißt das Bild in typischen Chagall-Blautönen und mit figurbetonenden Figuren mit sanften Gesichtszügen. "Mutter und Kind vor Notre-Dame", so der deutsche Titel.

Pfarrer Stephan Stiegele (links) und Kirchengemeinderat Niko Quarticelli präsentieren die Kunstwerke. SWR Frank Polifke

Von der Farblithografie hat die Kirchengemeinde keine Expertise anfertigen lassen. "Wir wissen also nicht, ob das eine Lithografie aus der ersten Serie ist oder nicht", sagt Pfarrer Stephan Stiegele. Das Mindestgebot liegt bei erschwinglichen 62, 40 Euro. Wer den Chagall gespendet hat, wollen Pfarrer Stiegele und Niko Quarticelli vom Kirchengemeinderat nicht verraten. Vielleicht wissen sie es auch tatsächlich nicht.

"Viele Dinge sind tatsächlich anonym im Gemeindebüro abgegeben worden", sagt Quarticelli. Der Chagall-Druck ist das Sahnehäubchen einer so genannten stillen Auktion. Wer bieten will, reicht sein Gebot per E-Mail oder Brief bei der Gemeinde ein. Wenn es das höchste ist, bekommt man den Zuschlag. Der Erlös fließt in den Bau des neuen Gemeindezentrums. Von den viereinhalb Millionen Euro Baukosten nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber Quarticelli, der die Auktion organisiert, ist ein anderer Aspekt wichtiger.

Aber Quarticelli, der die Auktion organisiert, ist ein anderer Aspekt wichtiger: "Dass die Leute wissen, da passiert etwas in dieser Gemeinde. Da ist Leben in dieser Gemeinde." Immerhin hat der Spendenaufruf für die Auktion der Gemeinde nicht nur den Chagall-Druck beschert.

Es wird noch viel mehr versteigert: Ein Set aus Porzellanmedaillen zum Beispiel, zwei Sammler-Puppen und ein Relief aus Wasseralfinger Gusseisen. SWR Frank Polifke

Eine Minibar aus den 1950er oder 60er Jahren kann ebenso ersteigert werden wie eine Wildsau aus originalem Wasseralfinger Gusseisen. Und da ist ein zweites Highlight: Ebenfalls ein Druck, vom einem gebürtigen Wasseralfinger: dem Pfarrer und Künstler Sieger Köder. "Das Hühnerwunder" stellt eine Legende dar, die eng mit dem Jakobsweg verbunden ist und bei der eine aufgehängte Wirtstochter eine Rolle spielt, ein beinahe aufgehängter Pilger und gebratene Hühner, die plötzlich davonfliegen. Mindestgebot: 37,70 Euro.

Es sind auch schon etliche gute Gebote eingegangen, erzählt Quarticelli. "Wir stellen fest, dass Angebote reinkommen, die deutlich über das Mindestgebot hinausgehen." Bis zum 8. Juni können noch Gebote eingereicht werden. Wie viel Geld durch die stille Auktion in den Säckel der Gemeinde fließen wird, darüber können Pfarrer und Gemeinderat nur mutmaßen.

Auch das Werk des Wasseralfinger Künstler-Pfarrers Sieger Köder kommt unter den stillen Hammer. SWR Frank Polifke

Die Aktion bleibt auch nicht die einzige. Die nächste ist schon in Planung: Pfarrer Stiegele wird sich in Kleingeld aufwiegen lassen. Er hat dafür sogar intensiv trainiert: "Ich habe über Weihnachten gut an meinem Gewicht gearbeitet, dass ich dann auch ein gutes Gegengewicht zu den Münzen hergebe."