STIKO empfiehlt Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen

Als besonders gefährdet gelten homosexuelle Männer mit wechselnden Partnern. Alle der bislang bekannten 130 Fälle in Deutschland betrafen diese Personengruppe.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen. Dazu zählen laut den Experten enge Kontaktpersonen von Infizierten und auch das Personal in Laboren mit ungeschütztem Kontakt zu Proben.

Außerdem wird die Impfung auch homosexuellen Männern mit wechselnden Geschlechtspartnern empfohlen. Der Grund ist laut STIKO, dass bislang alle 130 Fälle von Affenpocken-Infektionen in Deutschland diese Personengruppe betrafen. Die entsprechende Empfehlung der STIKO zur Impfung gegen Affenpocken ging zunächst in das vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren.

So wird gegen die Affenpocken geimpft

Für die Impfung stehe der in der EU zugelassene Pockenimpfstoff Imvanex zur Verfügung. Die Grundimmunisierung erfolgt mit zwei Impfstoffdosen in einem Abstand von 28 Tagen. Wer bereits in der Vergangenheit gegen Pocken geimpft wurde, braucht nur eine Dosis.

In Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut zufolge bis zum Donnerstag 131 Affenpockenfälle aus zehn Bundesländern gemeldet. Affenpocken sind verwandt mit den Pocken, an denen jahrhundertelang jährlich Millionen Menschen starben, bis die Krankheit 1980 ausgerottet wurde. Die Affenpocken sind aber weitaus weniger gefährlich. Die meisten Erkrankten erholen sich innerhalb weniger Wochen wieder, ein tödlicher Verlauf ist selten.