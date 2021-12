Das katholische Sozialunternehmen Stiftung Haus Lindenhof in Schwäbisch Gmünd wird vom Land mit knapp 690.000 Euro gefördert. Einer Mitteilung des baden-württembergischen Sozialministeriums zufolge ist das Geld für den Neubau des Förder- und Betreuungsbereichs in Mutlangen bestimmt. Menschen mit schweren und schwersten Behinderungen sollen hier unterstützt werden, Ziel ist laut Stiftung, ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsleben zu ermöglichen.