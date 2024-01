Wer leitet künftig den Landkreis Neu-Ulm? Das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am kommenden Sonntag bei einer Stichwahl. Das Duell: Eva Treu gegen Joachim Eisenkolb.

Noch einmal werden die Wahlberechtigten im Landkreis Neu-Ulm zur Urne gebeten. In der Stichwahl am Sonntag entscheidet sich, ob Eva Treu von der CSU oder Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern ins Landratsamt einzieht.

Die 31-jährige Wirtschaftsingenieurin Eva Treu aus dem Neu-Ulmer Ortsteil Pfuhl war die Siegerin im ersten Wahlgang vor knapp zwei Wochen. Mit 41,1 Prozent der Stimmen erhielt sie allerdings nicht die absolute Mehrheit.

Deutlich hinter ihr lag Joachim Eisenkolb mit knapp 18 Prozent. Der 56-jährige Jurist ist Bürgermeister der Gemeinde Elchingen im Kreis Neu-Ulm. Nicht mehr im Rennen sind die Kandidaten von SPD, Grünen und AfD.

Eisenkolb wirft beim Interview vor dem Rathaus der Gemeinde Elchingen im Ortsteil Thalfingen seine Erfahrung in der Verwaltung in die Waagschale:

Eva Treu kontert. Verwaltungserfahrung sei keine wichtige Voraussetzung, sagt sie bei einem Gespräch in Weißenhorn, am Wahlkampfstand:

Treu und Eisenkolb haben nochmal versucht, weitere Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. Eva Treu frühstückte unter anderem mit der älteren Generation in Unterroth, machte bei Infoständen in Bellenberg und Weißenhorn Werbung für sich und schaltete Radiospots.

Eisenkolb berichtet, dass er viele Anfragen von Medien, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet habe. Daneben sei er viel mit Bussen im Landkreis gefahren und habe dabei "die Originaltonstimmen der Menschen gehört, wie es grade im Landkreis zugeht".

Was sehen die beiden Kandidierenden als drängendste Aufgabe im Landkreis? "Was den Menschen immer mehr unter den Nägeln brennt, ist die gefühlt immer größer werdende Zahl an Flüchtlingen, die unterzubringen sind", sagt Eisenkolb. Er wolle sich gemeinsam mit Landratskollegen für Änderungen in der Flüchtlingspolitik auf Bundesebene einsetzen.

Eva Treu würde ihren Schwerpunkt beim ÖPNV setzen. Probleme wie mit dem Schülerverkehr im Raum Vöhringen und Weißenhorn seien gerade sehr aktuell, aber auch lösbar: "Deswegen muss man sich darum gleich am Anfang kümmern, damit das wieder rund läuft."

In Bayern bestimmt - im Gegensatz zu Baden-Württemberg - das Volk den Landrat. Die Landratswahl ist üblicherweise ein Teil der Kommunalwahlen, die turnusmäßig erst im Jahr 2026 sind. Im Kreis Neu-Ulm wird aber bereits jetzt gewählt, weil der bisherige Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) bei der Wahl des Landtages das Direktmandat gewann und jetzt Landtagsabgeordneter ist.