Nach einer Attacke in einer Flüchtlingsunterkunft in Dietenheim-Regglisweiler mit einem Schwerverletzten hat die Polizei am Dienstagabend einen Tatverdächtigen festgenommen. Am Mittwoch wurde Haftbefehl erlassen.

Die Polizei sucht weiter nach der Tatwaffe, auch das Motiv ist weiter unklar (Sujetbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Der 24-jährige Mann, der in einem Flüchtlingswohnheim in Dietenheim-Regglisweiler auf einen Mitbewohner eingestochen haben soll, ist inzwischen in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, erging am Mittwoch Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 24-Jährige war am späten Dienstagabend im Raum Mannheim festgenommen worden.

Polizeitaucher suchen Tatwaffe

Die Suche nach der Tatwaffe dauert an. Am Mittwoch setzte die Polizei in der Iller auch Taucher bei der Suche nach der Stichwaffe ein. Die Suchmaßnahmen würden auch in den kommende Tagen fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Das Motiv der Tat sei weiterhin unklar.

Mit spitzem Gegenstand auf Mitbewohner eingestochen

Der 24-jährige mutmaßliche Täter soll in der Nacht zum Montag mit einem spitzen Gegenstand in der Flüchtlingsunterkunft mehrfach auf einen 25-jährigen Mitbewohner eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Nach dem flüchtigen Angreifer war auch im Raum Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) intensiv gefahndet worden.

Opfer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Das schwer verletzte 25-jährige Opfer schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mit. Zeugen hatten am Montagmorgen die Polizei alarmiert, nachdem sie Hilferufe aus einem Zimmer der Flüchtlingsunterkunft in Dietenheim-Regglisweiler gehört hatten. Eine Polizeistreife entdeckte den schwer verletzten 25-Jährigen. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Er befand sich zunächst in einem kritischen Zustand.