Wegen der Corona-Pandemie können dieses Jahr die Sternsinger nicht von Haus zu Haus ziehen. Die katholischen Gemeinden in Ulm, Aalen und Schwäbisch Gmünd haben sich daher Alternativen einfallen lassen.

In Ulm verschickt die katholische Kirchengemeinde Mitte-Ost den traditionellen Haussegen per Post. Dazu gehören Spendentüten, Segensaufkleber und auch Vorschläge, wie eine Segensfeier zu Hause abgehalten werden kann.

In Aalen gibt es Segenspakete. Dabei hatte sich die katholische Kirche eigentlich ein anderes Konzept überlegt. Sternsinger sollten per Bestellung vorbeikommen. Das Hygienekonzept stand bereits, aber dann gab es einen Brief vom Bischof – mit dem offiziellen Verbot des von-Tür- zu-Tür-Ziehens. Da die Sternsinger-Aktion aber vom persönlichen Kontakt lebt, gibt es digitale Botschaften der Kleinen. Sie haben sich als Könige und Königinnen verkleidet und singen. "Das ist schon ein Hoffnungszeichen nach so einem Durststreckenjahr", sagt der Jugendreferent Martin Kronberger.

In Mögglingen im Ostalbkreis erhalten alle Haushalte in diesem Jahr den Haussegen. Dort haben die Sternsinger 1800 Sterne gebastelt, die in die Briefkästen geworfen werden. "Es war uns wichtig, dass wir ein Zeichen setzen, ganz unabhängig von Religion und Konfession", sagt Pastoralreferentin Daniela Kriegisch. Anders läuft es in Hüttlingen im Ostalbkreis. Dort liegen Segensaufkleber und geweihte Kreide fürs Selbstanbringen des Segens an der Haustür in der Heilig-Kreuz-Kirche aus.

Die Sternsinger in Mögglingen haben in den vergangenen Wochen fleißig bunte Sterne gebastelt. Monika Stanislowski

In Schwäbisch Gmünd kommt der Segen auch ungefragt. Die Seelsorgeeinheit erneuert ohne zu klingeln den Haussegen mit Kreide. Zusätzlich gibt es einen Brief mit Infos zum Dreikönigstag in den Briefkasten. Außerdem wird am Dreikönigstag ein Gottesdienst live im Internet übertragen.

Gottesdienst ohne Pfarrer bei Youtube

Dort führt kein Pfarrer durch die Veranstaltung, sondern junge Erwachsene aus der Gemeinde. Einer von ihnen ist Robin Sing. "Wir feiern einen Live-Gottesdienst vor der Kamera und die einzigen Teilnehmer sind die Leute zu Hause", erzählt er. Der Gottesdienst ist am 6. Januar auf dem Youtube-Kanal der Seelsorgeeinheit Am Limes zu sehen.

In diesem Jahr haben die Bürger übrigens mehr Zeit zu spenden. Die Sternsinger-Aktion dauert wegen Corona zwei Wochen länger als üblich.