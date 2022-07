Störungen im Bahnverkehr behoben

Am Bahnhof Ulm hat sich der Bahnverkehr wieder normalisiert. Wegen technischer Probleme in einem Stellwerk der Deutschen Bahn in Ulm, kam es am Sonntag und Montag zu erheblichen Behinderungen im Bahnbetrieb. Zahlreiche Züge saßen dadurch in Ulm fest. Der Fernverkehr wurde teilweise über Aalen umgeleitet. Massive Beeinträchtigungen gab es auch im Regionalverkehr. Betroffen waren unter anderem die Verbindungen über die Südbahn in Richtung Oberschwaben. Auch die Bahnen in Richtung Allgäu fuhren verspätet, ebenso wie Züge in den Ostalbkreis. Nach Angaben der Bahn konnte die Störung am Stellwerk nach anderthalb Stunden wieder behoben werden.