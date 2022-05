Stellwerkbau führt zu Zugausfällen und Umleitungen

Bahnreisende in der Region Ulm müssen sich in den kommenden Wochen an auf Zugausfälle und viele Umleitungen einstellen. Grund sind Umbauarbeiten in Ulm und Senden. Außerdem werden zwei Eisenbahnbrücken neu gebaut. Es kommt von Ulm aus gesehen in alle Richtungen zu Zugausfällen: Bis zum 20. Mai werden Regional-Verbindungen Richtung Westen nach Günzburg gestrichen. Danach fallen Züge Richtung Süden, also nach Illertissen und Laupheim aus. Bis nach Pfingsten setzt die Bahn Ersatzbusse ein. Auch der Fernverkehr ist betroffen: ICE-Verbindungen von Berlin, Hamburg, Paris in Richtung München, die normalerweise über Ulm führen, werden entweder ganz gestrichen oder umgeleitet. Und das bedeutet: Die Fahrzeiten verlängern sich um bis zu 90 Minuten, so die Bahn.