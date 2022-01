Zeitungsverlag will Stellenanzeigen mit Impfstatus nicht mehr drucken

Auch in den Zeitungen und Anzeigenblättern der Region gibt es derzeit auffällig viele Stellenanzeigen von angeblich Ungeimpften. Es könnte sich dabei um eine Kampagne zur Verhinderung der Impfpflicht handeln, heißt es. "Ungeimpft und kerngesund" steht in den Anzeigen von Pflegern und Krankenschwestern, die, so heißt es darin, einen neuen Wirkungskreis ab Mitte März suchten. Das wäre der Zeitpunkt, zudem die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen gelten soll. Solche Anzeigen sind beispielsweise bei der "Schwäbischen Zeitung" aufgefallen. Auf SWR-Anfrage teilte der Verlag mit, er werde ab sofort keine neuen Anzeigen mehr annehmen, in denen ein Gesundheitsstatus mitgeteilt wird, da dies nicht angemessen sei, auch mit Blick auf den Datenschutz. Bei der "Südwestpresse" ist man sensibilisiert für das Thema. Bisher seien aber keine solche Anzeigen aufgegeben worden. Man wolle neue Stellengesuche genau prüfen und gegebenenfalls zurückweisen, teilte der Verlag mit. Allerdings: Bereits bezahlte Anzeigen, die schon einmal erschienen sind, werden auch am Mittwoch wieder in der "Schwäbischen Zeitung" zu lesen sein.