Stellenabbau bei KKW Gundremmingen

Der Energie-Konzern RWE will nach der Stilllegung des Kernkraftwerks Gundremmingen (Kreis Günzburg) am Jahresende rund 100 Stellen streichen. Das hat der Betreiber am Wochenende mitgeteilt. Die 100 Arbeitsplätze sollen sozialverträglich abgebaut werden, so RWE. Von den derzeit rund 540 Beschäftigten behalten jedoch etwa 440 vorerst ihren Job. Sie werden für den Rückbau der Anlage benötigt. Damit werde schon im Januar begonnen. Die Entkernung und der Abriss von Block B und C werde bis Mitte der 2030er Jahre dauern. RWE möchte den Standort in Günzburg später weiter für die Stromproduktion nutzen und ein Gaskraftwerk bauen. Die Anlage würde gleich für den möglichen Betrieb mit Wasserstoff ausgerüstet, so ein Sprecher. Eine Entscheidung über den Bau sei allerdings noch nicht gefallen.