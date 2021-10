Tafel soll den Namen "Mohrengasse" in Ulm erklären

Nach intensiven Diskussionen um den Straßennamen "Mohrengasse" in Ulm ist am Mittwoch eine Tafel enthüllt worden, die die Geschichte des Namens erläutert. Eine Umbenennung war zuvor abgelehnt worden.

Die Tafel an einer Hauswand erklärt den Hintergrund der Namensgebung und der Entscheidung des Ulmer Gemeinderates, den Straßennamen beizubehalten. Damit soll ein Schlusspunkt unter die Diskussion um die Mohrengasse gesetzt werden.

Ulms Kulturbürgermeister Iris Mann neben der Tafel, die nun die Hintergründe der Namensgebung der Mohrengasse erklärt. SWR Frank Wiesner

Die Debatte sei wichtig gewesen, sagt die in Ghana geborene Ulmerin Ruth Weigel. Mit der Erklärung nahe dem Straßenschild sei sie nun einverstanden. Es sei in Ulm politisch keine andere Lösung möglich gewesen, sagte der SPD-Stadtrat Martin Rivoir. Daher sei er froh, dass es nun die Tafel gibt und dass es die Diskussion gegeben habe. Dennoch sei "Mohr" ein Wort, dass in der heutigen Zeit nicht mehr verwendet werde.

Martin Rivoir hatte die Debatte zur Umbenennung angestoßen. Der Begriff "Mohr" sei eine rassistische und herabwürdigende Bezeichnung für schwarze Menschen, so die Begründung in dem Antrag an den Gemeinderat. "Der herabwürdigende Begriff reicht bis zum Beginn der kolonialen Expansion Europas und die darin verflochtene gewaltvolle Geschichte des Sklavenhandels zurück. Ein kritischer Umgang mit unserem kolonialen Kulturerbe sollte deshalb in einer respektvollen Umbenennung zum Ausdruck kommen."

Der gebürtigen Kameruner Manga Bell war als Namensgeber für die Gasse in Ulm im Gespräch. Stadtarchiv Aalen

Der Vorschlag lautete, die Gasse nach Manga Bell zu benennen. Bell wurde 1873 in Kamerun geboren, war als Pflegekind in Aalen und ging in Ulm auf das Gymnasium. 1914 wurde Bell ermordet, nach Kritik an deutschen Kolonialherren. Die SPD-Fraktion im Ulmer Gemeinderat wollte über die Namensgebung auch eine bürgerschaftliche Diskussion anstoßen.

Der Text auf der Tafel an der Mohrengasse in Ulm "Die Mohrengasse hieß seit 1805 "Mohren Gäßlen" nach der Gaststätte "Zum Mohren", die - bei wechselnden Namen - schon um 1600 so hieß und bis 1944 im Eckhaus Weinhof 23 war. Der Name könnte auf den Hl. Maurus oder die Hl. Drei Könige aus der christlichen Geburtsgeschichte von Jesus zurückgehen. Belege für einen kolonialistischen oder herabwürdigenden Hintergrund der Benennung liegen in Ulm nicht vor. Nach intensiver Diskussion entschied sich der Gemeinderat der Stadt Ulm 2019 deshalb für die Beibehaltung des Straßennamens. Weil der Begriff jedoch eine Fremdbezeichnung aus europäischer Sicht darstellt, die rassistisch belastet ist, wurde diese Erläuterung angebracht, um sich von dieser Bedeutung entschieden zu distanzieren. Ulm versteht sich als internationale Stadt und verknüpft dies mit Maßnahmen gegen Rassismus." Quelle: Stadt Ulm

Der Ulmer Straßenname habe andere Hintergründe, erläuterte zu Beginn der Diskussion Ulms Stadtarchivar Michael Wettengel. Die Ulmer "Mohrengasse" sei nach einer Gaststätte benannt. Ursprung von deren Namen sei einer der drei heiligen Könige gewesen, Hintergrund der damaligen Benennung vieler Straßen, Apotheken und Wirtshäuser.

"Das Rassistische kommt durch eine Stereotypisierung, die im 18. und vor allem im 19. Jahrhundert sehr stark ist, das bestimmte äußerliche Merkmale mit dem Mohren verknüpft werden und in Darstellungen oft verwendet werden."

"Man muss immer den jetzigen Kontext sehen"

Die Begründung der Herkunft des Namens reichte dem Afrodeutschen Forum in Ulm nicht als Grund, den Namen beizubehalten. Es zähle der heutige Kontext, sagte Friedrich Lien Hervé Mbep in einem SWR-Interview. Man müsse betrachten, wer heute in Ulm lebe, welche Kulturen in der Stadt sind und wer sich durch den Namen verletzt fühlen könnte.

Entscheidung gegen eine Umbenennung der Mohrengasse

Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit dem Thema und empfahl schließlich, den Namen beizubehalten, da er im Ursprung nicht rassistisch gemeint gewesen sei. Dem stimmte der Ältestenrat des Ulmer Gemeinderats im Oktober 2020 zu.