Täuschend echt sehen sie aus, Wolldecken, Pakete und Unterhemden - und sind doch aus Stein. Ein Steinmetz zeigt in einer neuen Ausstellung im Stadthaus Ulm seine Kunst.

Auf den ersten Blick sieht die zusammengelegte Wolldecke absolut echt aus. Auf den zweiten auch. Die Nähte, die Falten - da kommen keine Zweifel auf. Der Ups-Effekt kommt beim Berühren: Die Decke ist steinhart.

Tatsächlich ist sie aus Stein. Wie so ziemlich alle Exponate der neuen Ausstellung im Stadthaus Ulm: Das Unterhemd an der Wäscheleine, die schwarze Jacke mit der hellbraunen Schiebermütze am Kleiderhaken. Oder der leicht schäbige Reisekoffer: Der steht mitten im Raum und fordert die Besucher geradezu auf, ihn am Henkel zu greifen und beiseite zu stellen. Doch wehe! Eher reißt der Griff ab, als dass er sich auch nur einen Zentimeter anheben lässt. Auch er ist aus massivem Sandstein.

Emil Kräß war 38 Jahre lang Steinmetz an der Ulmer Münsterbauhütte. Er hat täuschend echte Alltagsgegenstände aus Stein gemeißelt. SWR Frank Polifke

Ehemaliger Ulmer Münsterbauer lebt seine Kreativität aus

"Kräßliches" heißt die neue Ausstellung im Stadthaus Ulm. Mit Bezug zum Künstler: Emil Kräß, Jahrgang 1960, war 38 Jahre lang Steinmetz an der Ulmer Münsterbauhütte. In seinem Beruf hat er von Wetter und Umwelt ramponierte Figuren und Ornamente repariert und durch neue ersetzt. Die täuschend echt aussehenden Alltagsgegenstände schafft er seit 20 Jahren als kreativen Ausgleich.

"Wir mussten millimetergenaue Kopien von den Originalteilen herstellen. Und somit brauchte ich einen Kontrast, wo ich meine Ideen und Gedanken umsetzen konnte", begründet der Mann mit der Brille und dem zottigen weißen Bart seinen Hang zu seinen humorvollen, kreativen Skulpturen.

Diese Wolldecke sieht täuschend echt aus - sie ist allerdings nicht kuschelig weich sondern steinhart. SWR Frank Polifke

Einige Steine für die Skulpturen stammen aus dem Ulmer Münster

Andererseits leben Emil Kräß' Kunstwerke von seinem als Münsterbauer entwickelten Blick für kleinste Details und seinem Talent zum millimetergenauen Kopieren. Bei der Wolldecke sitzt jede Falte, und das leicht schäbig wirkende Sitzkissen auf einem Stuhl hat als Blickfang einen täuschend echt aussehenden faustgroßen Fleck.

Einige Kunstwerke sind aus Marmor, die meisten aus Sand- oder Kalkstein. Darunter einige aus dem Ulmer Münster, die die Münsterbauhütte durch neue ersetzt hat. Einen kann man mit Fug und Recht historisch nennen: Der Kalkstein wurde im späten 19. Jahrhundert im südlichen Chorturm verbaut. Er kam aus Frankreich und war Teil der französischen Reparationszahlungen aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71.

Ein ganz schon schweres Päckchen hat Steinmetz Emil Kräß gemeißelt. SWR Frank Polifke

Wer ihn sehen und sich von den aus Stein gemeißelten Alltagsgegenständen verblüffen lassen will: Die Ausstellung "Kräßliches" im Stadthaus Ulm ist noch bis zum 9. Juni zu sehen.